鴻海（2317）EPS僅1.59！ 小散戶「兩個大麻煩」：認列夏普面板減損105億元

【股市爆料同學會．billion1】

鴻海第一季EPS僅收1.59元，夏普認列105億元拖累持續

第一季年對年三率三升，淨利220億，EPS 1.59元。

影響EPS的原因，業內的部份，是雲端網路產品伺服器缺料，年對年原先預期強勁成長，結果只有顯著成長。 業外的部份，夏普今年持續認列面板減損105億元，往輕資方向發展，最壞的時間已經過去。

展望的的部份，全年顯著成長，AI伺服器強勁成長。

果然來了兩個大麻煩，將我預計的EPS 2.5下修到只剩1.59元，尤其夏普的問題又一次的出乎意料，往好處想，這個面板拖油瓶應該算是處理完了，是吧？

缺料的部份則倒還好。

EPS儘管遠不如預期，兩個都是短期原因且非戰之罪，對於鴻海接下來的 AI 發展優勢不會有影響，以目前低基期的股價，對我來說，長期還是抱緊處理。

劉董歐洲拼生意沒來，今（14日）天聽起來挺乏味的，剩下的再慢慢消化整理。

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