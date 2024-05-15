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鴻海（2317）EPS僅1.59為非戰之罪！ 小散戶：AI及電動車「雙刀流」即將登場
【股市爆料同學會．billion1】
下午（14日）看到1.59元的首季EPS當下心跳漏了兩拍，稍晚忙完現在回頭快掃一些法說新聞，今天在糟糕的數據之後，鴻海竟然送出了電動車大幅進展的驚喜，包括:
日本擁有兩個 CDMS 客戶，預計下半年陸續簽約
美國客戶明年也會有進展。
持續提升MODEL C交付速度，MODEL B明年上半年量產。
這是第一次有明確的簽約客戶出現，事實上劉董一直就有提醒電動車不是沒有客戶，是在慎選對鴻海最有利的客戶，果然劉董從來沒在大話的。
當然還有已知的橋頭廠電巴出貨，東南亞也在開始衝刺中。
意不意外，當媒體、分析師口沫橫飛的 ， 一下子「電動車是錢坑」，一下子「上次法說沒提肯定很糟」，一下又是「MIH成員抱怨沒有進展，不知道在作什麼...」，今天給你來個成功進軍日本市場，回想前不久MIH交到關潤手上，差不多可見端倪了。
回頭看EPS，前一篇發文也提過了，非戰之罪，夏普減損算是清理戰場一記健康的財務操作，更驚喜的夏普也要調整轉型AI創新業務，這與前日拜登批為騙局的威斯康辛州廠如出一徹，原先要作面板現在轉型為AI伺服器，這不香嗎，日本夏普竟然成為鴻海的AI發展基地，真是好樣的。
除了已經確認的AI伺服器與其它產品持續強勁成長，今天的電動車終於迎來了初步的成果，鴻海一手AI，一手新能源車，2025年雙刀流準備登場，接下來主力買不買，股價漲不漲都不重要了，對我來說，持續儘可能搜刮張數，才是真正的考驗。
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