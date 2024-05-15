快訊

廣達「員工分紅」金額曝光 10月入袋...較去年增逾29%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「揪藏鏡人條款」實施 玉山、國票、彰銀大股東名單全都露

經濟日報／ 記者廖珮君夏淑賢楊筱筠／台北報導
主要金融業5%以上大股東申報情形
主要金融業5%以上大股東申報情形

「揪藏鏡人條款」今年5月10日實施，金融業持股5%以上但不到10%的大股東，即使持股法人未選任董事，其持股也全部「被掀牌」。

除了昨（14）日公布的中信金（2891）外，玉山大股東陳家、國票金大股東旺旺集團、彰銀大股東台新等持股揭露，持股分別達5.105%、9.98%及5.58%。其中台新金持有彰銀已降到5.58%，較彰銀2023年4月年報揭露10.35%接近腰斬，意味台新金這一年內已出脫彰銀4.77%股權。

為提升股權透明度、公司治理水準並和國際接軌，金管會是在2023年5月10日修正公布「證交法」第43-1條和183條，將大量持股申報及公告門檻從10%降到5%，2024年1月30日完成相關子法（取得股份申報辦法），從今年5月10日起上市櫃公司大量持股申報及公告門檻從10%降到5%，使上市櫃公司背後藏鏡人股東無所遁形。

除彰銀代大股東台新金公告台新金持有彰銀已降到5.58%；彰銀其他大股東中華郵政、國發基金也分別持股7.5%及5.4%；台企銀大股東國發基金持股5.87%；國票金公布大股東諾威斯、人旺公司持有國票金股權分別為8.05%、1.93%；京城銀也公布大股東戴誠志持股7.57%。

中華郵政、國發基金，國票金大股東人旺，台企銀、京城銀公告的大股東國發基金、董事長戴誠志，因本來都獲選任為公司董事，因此原本每月公司公告最新的董事持股餘額，都可以看到相關持股變化，因此依照「揪藏鏡人條款」申報，並無太大變化。

台新金 彰銀 股東

延伸閱讀

玉山主辦越南糖業龍頭聯貸

女隔海控「台灣是詐騙天堂」 高雄大股東老夫妻遭騙6千萬慘例印證

大股東突申報轉讓所有持股 泰碩回應：大股東個人理財行為

餘震上千次！玉山步道落石坍方多 專家：今年不會登玉山在內的台灣高山

相關新聞

中租-KY股價亂流將結束？外資喊賣3大風險 公司派法說會逐一澄清

中租-KY（5871）在上週因外資出具報告喊賣，並大幅下修其目標價，一度被打入跌停，在週一（5/13）舉行法說會，向投資人澄清市場流傳的三大利空。

長榮財報犀利…首季每股賺8.14元 純益大增逾二倍

長榮海運昨（14）日公告，首季稅後純益173.82億元，年增244.7%，毛利率21.38%，每股純益為8.14元。此外...

陽明 4月每天獲利1億

陽明遭列注意股票，昨（14）日應主管機關要求，公布自結4月稅後純益29.7億元，等於每天開門就賺近1億元，年增率91.6...

「揪藏鏡人條款」上路 金控股權關係圖攤在陽光下

「揪藏鏡人條款」5月10日上路，中信金大股東辜家、國票金大股東蔡家與玉山金大股東持股全都露，各持有8.87%、9.98%...

「揪藏鏡人條款」實施 玉山、國票、彰銀大股東名單全都露

「揪藏鏡人條款」今年5月10日實施，金融業持股5%以上但不到10%的大股東，即使持股法人未選任董事，其持股也全部「被掀牌...

台泥Q1財報耀眼 獲利跳增39%

台泥（1101）昨（14）日公布第1季財報，合併營收約255.4億元，較去年同期減少3%，稅後純益19.56億元，較去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。