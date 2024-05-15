聽新聞
test
0:00 / 0:00
「揪藏鏡人條款」上路 金控股權關係圖攤在陽光下
「揪藏鏡人條款」5月10日上路，中信金（2891）大股東辜家、國票金大股東蔡家與玉山金大股東持股全都露，各持有8.87%、9.98%及5.105%，顯示過去這些大股東多利用轉投資公司分散持有金控股權，當「被掀牌」後，金控背後大股東真實持股就全攤在陽光下。
那麼是否反會變成市場派狙擊標的？銀行局副局長童政彰昨（14）日說，所有上市櫃公司都得適用「證交法」第43-1條新規定，一體適用，讓資訊更透明、公司治理更有效率。
過去金控大股東因低持股成被狙擊標的，如台新金、中信金都曾被市場派「盯上」讓公司派警鈴大作，「被掀牌」後，是否可讓大股東增加持股捍衛經營權，受市場矚目。
金管會修正證交法43-1條和183條，將大量持股申報及公告門檻從10%降到5%，外界稱「揪出藏鏡人條款」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言