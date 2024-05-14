快訊

修法案由稱「致力提升詐騙再犯率」挨批 徐巧芯向連署委員致歉

檢察官開庭途中突脫法袍閃人 審判長傻眼了要求穿回！最後結局曝光

鴻海（2317）預測跟實際差異！ 專家：「業外」估可賺66億結果虧了42億

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
鴻海。記者吳康瑋／攝影
鴻海。記者吳康瑋／攝影

股市爆料同學會．TT】

對比一下預估跟實際的差異

1.毛利率我預估6.25%，實際有6.32%，比我預期好一些，多了7個bp

2.營業費我預估為3.4%，實際為3.52%，營業費用比我預估的高了一些，多了12個bp

3.營益率我預估2.85%，實際為2.78%，比我預期差一些，少了7個bp

4.業外收益率我預估0.5%，實際為-0.32%，這部分差最多，少了82個bp，本來預估業外可以賺66億結果虧了42億，來回差了108億，這個數字跟夏普的影響差不多

5.所得稅費用我預估為0.5%，實際為0.58%比我預估高了一些，高了8個bp，大概多了十億

總結一下

業外虧損是第一季獲利不如預期的主因，營業費用還有所得稅費用也略高一些，我原本預估今年EPS為12.85，目前要先下修到12元。

公司還沒上傳財報，但有公布最新的股東權益，除以流通在外股數，再加上還沒配出的股息5.4元會在第一季的財報先把淨值扣除，目前鴻海最新的淨值應該是112.87。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

EPS 夏普 財報 鴻海2317

延伸閱讀

他賣長榮（2603）賺30萬！網分兩派激戰 一票人嘆：賣在起漲點

1年內狂抽「112檔股票」能賺錢？理財達人設1條件：結果超意外

鴻海（2317）Q1營收挨轟！PTT怒喊「明天一根」許願：越爛越噴

鴻海（2317）今法說會EPS要2.5才算合格！ 小散戶：沒達到表示出了大麻煩

相關新聞

鴻海（2317）預測跟實際差異！ 專家：「業外」估可賺66億結果虧了42億

業外虧損是第一季獲利不如預期的主因，營業費用還有所得稅費用也略高一些，我原本預估今年EPS為12.85，目前要先下修到12元。

鴻海（2317）Q1營收挨轟！PTT怒喊「明天一根」許願：越爛越噴

鴻海（2317）14日公布2024年第1季稅後純益220.09億元，年增72%，季減59%，今年第1季每股稅後純益（EPS）為1.59元。PTT網友不滿營收表現，怒罵「爛炸！看到差點中風」，不過有人信心喊話「越爛越噴！」

雲豹能源首季認列子公司訴訟損失 每股虧損0.02元

雲豹能源（6869）今（14）日舉行董事會，通過2024年度第1季財報，雖然首季合併營收為新台幣10.02億元，年增6....

台達化法說會／大陸產能外溢衝擊營運GPS、EPS轉機微現

台達化（1309）14日下午於證交所舉辦法說會。發言人黃俊豪表示，由於受到中國大陸產能外溢衝擊，造成ABS、GPS、EP...

永豐餘法說會／總座：台灣、越南工紙市場已回溫 大陸仍未看到改善

永豐餘（1907）14日召開法說會，永豐餘第1季合併營收179.22億元，受惠於永道、工紙越南需求增加，季營收較去年同期...

如興宣布減資逾83.6% 資本額降至14.46億元

為提高每股淨值並彌補虧損，牛仔褲大廠如興（4414）14日董事會通過減資案、減資幅度逾83.6%，減資後股本降至14.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。