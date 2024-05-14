鴻海（2317）預測跟實際差異！ 專家：「業外」估可賺66億結果虧了42億
【股市爆料同學會．TT】
對比一下預估跟實際的差異
1.毛利率我預估6.25%，實際有6.32%，比我預期好一些，多了7個bp
2.營業費我預估為3.4%，實際為3.52%，營業費用比我預估的高了一些，多了12個bp
3.營益率我預估2.85%，實際為2.78%，比我預期差一些，少了7個bp
4.業外收益率我預估0.5%，實際為-0.32%，這部分差最多，少了82個bp，本來預估業外可以賺66億結果虧了42億，來回差了108億，這個數字跟夏普的影響差不多
5.所得稅費用我預估為0.5%，實際為0.58%比我預估高了一些，高了8個bp，大概多了十億
總結一下
業外虧損是第一季獲利不如預期的主因，營業費用還有所得稅費用也略高一些，我原本預估今年EPS為12.85，目前要先下修到12元。
公司還沒上傳財報，但有公布最新的股東權益，除以流通在外股數，再加上還沒配出的股息5.4元會在第一季的財報先把淨值扣除，目前鴻海最新的淨值應該是112.87。
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