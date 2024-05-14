鴻海（2317）預測跟實際差異！ 專家：「業外」估可賺66億結果虧了42億

【股市爆料同學會．TT】

對比一下預估跟實際的差異

2.營業費我預估為3.4%，實際為3.52%，營業費用比我預估的高了一些，多了12個bp

3.營益率我預估2.85%，實際為2.78%，比我預期差一些，少了7個bp

4.業外收益率我預估0.5%，實際為-0.32%，這部分差最多，少了82個bp，本來預估業外可以賺66億結果虧了42億，來回差了108億，這個數字跟夏普的影響差不多

5.所得稅費用我預估為0.5%，實際為0.58%比我預估高了一些，高了8個bp，大概多了十億