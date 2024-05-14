台泥首季每股賺0.26元 子公司擬砸39億投資光電廠

台泥第1季在轉投資的海外低碳水泥廠、綠能事業帶動下，每股稅後淨利（EPS）新台幣0.26元，優於去年同期的0.2元；另台泥今天代子公司台泥綠能公告，擬斥資39億元在南部投資漁電型太陽能電廠。

台泥今天公告第1季財報，由於中國水泥市場未見起色，首季合併營收約255.4億元，年減3%。

不過台泥轉投資葡萄牙、土耳其低碳水泥廠的收益持續發酵，激勵台泥水泥事業年增6.4%，另轉投資的儲能及充電樁部門營收年增438%，電池及再生能源也分別年增逾2成，使台泥首季歸屬母公司淨利19.56億元，年增39%，EPS為0.26元。

台泥今天也代子公司台泥綠能發布重大訊息，公告台泥綠能董事會決議擬於南部地區投資漁電型太陽能電廠，總投資金額約39億元，以配合台泥企業集團的能源投資策略。