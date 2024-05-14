三陽上季EPS 1.75元 本業暢旺

三陽工業（2206）第1季本業暢旺，營業利益16.98億元，較去年同期增加4.56%。稅後純益13.8億元，年增2.4%，每股純益（EPS）為1.75元。

三陽去年獲利創下新高，主要是汽機車的銷售利益，以及去年上半年處份新竹安駕中心的土月地建物挹注，但今年汽機車的銷售目標較去年成長，再加上內 湖土地開發的獲利可望進帳，三陽今年的獲利可望再創下新高。

三陽的本業分汽車與機車。在二輪機車事業方面，受惠於高階機種及平價機種雙重熱銷，本季度市佔率台灣銷售達67,395輛，市占率繼續保持冠軍，達到42.9%。在全台機車銷售量前十名中，三陽機車占比高達七成，並包辦市場熱銷前三名。

至於四輪事業部份，南陽實業在代理Hyundai現代新車方面取得了引人矚目的成績。第一季銷售6,401輛車，較去年同期增長了24.4%。得益於去年度新上市的TUCSON L Turbo Hybrid車型熱銷，以及七人座Custin MPV銷量持續增長，因此第一季度總營收顯著攀升。今年度也將陸續推出新車款，預期完整的產品線也將持續為南陽實業帶來更好的銷售表現。

三陽將以大陸廠為今年的主要成長動能，增加大陸本地與外銷的市場規模，使三陽機車內外銷合計從去年的70萬台增至74萬~75萬台，4輪部分則是從去年的2.2萬台增加銷售至2.4萬台。