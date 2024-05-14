台泥Q1財報耀眼 獲利跳增39%

台泥（1101）昨（14）日公布第1季財報，合併營收約255.4億元，較去年同期減少3%，稅後純益19.56億元，較去年同期成長39%，每股稅後純益（EPS）為0.26元。

台泥子公司台泥綠能董事會，昨日也通過擬於南部地區投資漁電型太陽能電廠，總投資金額約39億元。對於台泥再生能源事業的營收成長動能可望再添薪火。

據了解，台泥大陸市場今年首季收衰退的主因，是大陸水泥市場未見起色，所幸透過增加對葡萄牙及土耳其的持股比例使得獲利增加，讓水泥部門營收比去年第1季同期增加6.4%。但是因為土葡交易是在3月6日才完成，因此併入營收僅有25天。此外，台泥轉投資的儲能及充電樁部門營收，也比去年同期增加438%、電池及再生能源也較去年各增加20%以上。

台泥日前已公告4月合併營收116.26億元，年增27.76%。台泥表示，主要是營收的多元、韌性及成長性，因此帶動台泥在全球綠色規模化時代的競爭力。

台泥今年4月份雖然受到花蓮強震影響，位於震央的台泥花蓮和平廠停產將近一個月，和平電力發電機組也受到影響，加上大陸水泥市場持續低迷，三大利空衝擊之下，但是台泥4月份合併營收仍比去年同期成長。

由於剛剛完成交割併入台泥的土耳其、及葡萄牙低碳水泥事業4月起開始完整貢獻營收，加上台泥近年在綠能產業的投資，今年也都陸續開始貢獻，佐證台泥董事長張安平上任後的國際化布局確實未雨綢繆，讓過去著重兩岸市場的台泥營收結構有所改變且開始挹注。