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百和前四月獲利年增240% 每股純益1.55元為近七季高點

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

鞋材大廠百和（9938）公布前四月自結損益，合併營收為47.89億元、年增25.2%，營業淨利8.41億元，稅前淨利7.15億元，稅後純益4.62億元、年增240.7%，每股稅後純益1.55元，營收及獲利均為近七季以來高點。

製鞋大廠豐泰（9910）稍早公告前四月自結損益，合併稅前淨利25.84億元，稅稅後純益18.05億元、年增52.5%，每股稅後純益1.83元。豐泰與百和前四月營收、獲利均明顯成長，顯示製鞋產業庫存調節將告一段落，整體景氣逐步回升。

百和表示，4月單季稅後純益1.30億元，每股稅後純益0.43元，若不含房地產，每股稅後純益0.45元；前四月不含房地產，每股稅後純益達1.58元。

百和4月合併營收12.34億元、年增50.0%；累計前四月合併營收47.89億元、年增25.2%。法人指出，隨著客戶運動鞋及服飾庫存調節持續去化，近期已看到百和出貨明顯回溫。

法人預期，配合今年舉辦巴黎奧運，新品備貨需求釋出，通路的去化速度也會更快，有利於未來訂單的回流。另一方面，百和也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入3C、車用及軍用品等應用市場，有助於穩定出貨動能。

至於產能擴充方面，百和印尼廠今年第1季完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模擴大，印尼廠的獲利也可望跟著提升，預期新產能貢獻的最大時程將落在2025年。

法人指出，品牌客戶庫存調節已接近尾聲，國內製鞋大廠包括寶成（9904）、豐泰、鈺齊（9802）及志強等，近期接單出貨逐步回溫，鞋材大廠百和營運也跟著反應市場需求穩定提升。

百和集團前四月各項產品營收占比，若含房地產收入，分別為織帶及鞋帶占47.8%、黏扣帶13.6%、鬆緊帶12.7%、針織經編緹花15.2%、射出帶6.9%、其他3.2%、房地產0.6%。

營收 百和

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