三陽財報／機車、汽車雙好 首季 EPS 1.75元

三陽工業（2206）首季在沒有業外挹注下首季獲利開出佳績，營收達168.18億元，年增9.67%、營業利益達16.98億元，年增4.56%，稅後純益為13.85億元，年增2.44%，本季每股盈餘為1.75元。

首季在機車二輪事業銷售一樣遙遙領先，受惠於高階機種及平價機種雙重熱銷，本季度市占率台灣銷售達6.73萬台，市占率繼續保持冠軍，達到42.9%，跟著推升營收、獲利向上攀升。

在全台機車銷售量Top 10中，三陽機車占比高達7成，市場熱銷前3名都是SYM車款，由新上市的高階運動機種JET SL+奪得了市場第一名的寶座，顛覆過去以國民車款領先的市場常態，國民車款全新迪爵和迪爵分別拿下第2名和第3名，前10名還包括三陽小型國民車WOO及VIVO、高階旗艦機種MMBCU及流行機種CLBCU，總計三陽旗下共7款車種成為台灣2024年第一季暢銷的前十大熱銷機種。

至於四輪事業部分，南陽實業代理Hyundai現代延續去年銷售熱絡概況，第一季新車銷售傳捷報達6,401輛車，較去年同期增長24.4%；得益於去年度新上市的TUCSON L Turbo Hybrid車型熱銷，以及七人座Custin MPV銷量持續增長，因此第一季度總營收顯著攀升。今年度也將陸續推出新車款，預期完整的產品線也將持續為南陽實業帶來更好的銷售表現。