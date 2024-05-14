陽明應證交所要求 公布4月自結 EPS 0.84元

陽明海運（2609）今日應證交所要求公布4月獲利自結財報，營收為149.4億元，年增率35.33%，稅後純益為29.77億元，年增率91.63%，每股稅後純益為0.84元。

陽明首季財務報告，稅後純益93.79億元，年增率達175.7%，EPS達2.69元，今年第1季已經賺贏去年全年EPS1.37元。萬海航運首季轉虧為盈，稅後純益46.23億，EPS來到1.65元。

航海王台驊截至目前為止，台驊持有陽明1.46萬張，持股金額達8.86億元，持股比例為0.42%。日前在低檔布局長榮海運，截至目前為止還持有2,985張，持有的金額為5.58億元，持股比例0.14%。

陽明今日開高走高，盤中一度觸及漲停73.2元，收盤時漲幅收斂以71.3元作收、漲幅仍達7.06%；外資昨日買超陽明32.9萬張，名列外資昨日買超第1，總計三大法人買超3.8萬張。

國內的航運業者分析，海運市場已經低迷近一年的時間，整個貨櫃輪的調度緩慢，再加上之前景氣不好，各大通路業者的庫存量都不會太多，突然殺出紅海危機這個程咬金，不只是海運業界全面戒備，所有的出口商也都開始高度警戒，隨著五月一日需求出籠，四大主要航線運價飆漲，也間接證實市場需求相當緊俏。