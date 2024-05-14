台達化法說會／大陸產能外溢衝擊營運GPS、EPS轉機微現
台達化（1309）14日下午於證交所舉辦法說會。發言人黃俊豪表示，由於受到中國大陸產能外溢衝擊，造成ABS、GPS、EPS、SM市場供需失衡，為此已積極開拓非大陸市場，希望未來能全產全銷，將產能極大化、提升獲利能力，目前GPS、EPS稍現轉機的跡象。
展望第2季，黃俊豪指出，因通膨問題及地緣政治緊張，全球經濟持續遭受衝擊，再加上大陸持續擴建ABS/PS/EPS產能，市場競爭加劇，因此經營策略為積極再拓展非大陸香港區市場，減少對大陸香港市場的依賴。
今年第1季，因持續受到總體經濟下行的衝擊，整體需求走勢低迷，再加上大陸ABS供給量持續增加，產能外溢導致市場競爭激烈，雖開發非大陸/香港地區，開發印度、埃及與東南亞市場有成，但ABS第1季銷售量仍較去年同期減少。
GPS因積極開發中南美、非洲與中東等市場，用以彌補大陸地區低價市場的衰退，仍維持全產全銷，銷售量較去年第1季增加。EPS受歐美消費性電子產品低迷，包裝材料大幅減少，但有效開發非洲、中東市場，銷售量較去年第1季增加。
台達化首季營收37.9億元；稅前虧損1.26億元；稅後純損1.01億元，每股淨損0.26元。
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