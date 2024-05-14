永豐餘法說會／總座：台灣、越南工紙市場已回溫 大陸仍未看到改善

永豐餘（1907）14日召開法說會，永豐餘第1季合併營收179.22億元，受惠於永道、工紙越南需求增加，季營收較去年同期成長2.2%。合併營業利益為1.93億元，主要隨台灣、越南等地區需求改善，獲利與去年同期相比已由平轉盈。營業外收入貢獻約4.6億元，主因認列權益法及外幣避險收益。全年合併稅後淨利歸屬於母公司約2.79億元，每股稅後盈餘0.17元。

從永豐餘首季營業利益來看，林漿紙事業群較去年同期虧轉盈，工紙事業群虧損2.09億元，較去年同期的虧損1.44億元，虧損金額擴大，消費品事業群則表現亮眼，首季獲利貢獻3.15億元，較去年同期成長117.2%。永豐餘總經理駱秉正表示，工紙市場目前在台灣和越南都已感受到部分回溫，但中國大陸則持續受消費低迷影響，目前沒有感受到市況有回暖和改善的跡象。

展望後市，永豐餘表示，林漿紙事業群將持續開發低碳產品、拓展市場。工紙紙器事業群則看好民生消費帶動需求，擴大再生能源規模。消費品事業群漿持續優化產品組合，精進並提高生產自動化。

面對淨零排放挑戰，永豐餘表示，持續推進加速投資節能設備與節能減碳技術、發展材料科學、提高EMS(能源管理系統)系統智能化程度等策略，包括推動生產設備改造、汰換高耗能設備，提升生產效能，降低蒸汽與電力的耗用量；引入大數據AI應用，提高製程智能化能力，提升產品品質、減少損耗等，以期降減碳排放量。此外，亦透過增設儲能設備，擴大離峰電力佔比與應用能力等節電方案，因應電費調漲所造成的影響，節能同時兼顧減碳。