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藥華藥首季本業開始獲利 出量大漲逾8%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
藥華藥生產開發製程。圖／取自藥華藥官網
藥華藥生產開發製程。圖／取自藥華藥官網

藥華藥（6446）13日公告第1季稅後純益3.3億元，每股純益1元，較去年同期由虧轉盈，本業首度開始獲利，受財報消息激勵，股價向上跳空大漲8.45%，收在346.5元，成交量大增至5千多張，一舉突破季線。

藥華藥首季合併營收16.53億元，年增86%，首季本業開始獲利，營業利益1,758萬元，稅後純益3.3億元，每股純益1元。毛利率88%，季增3個百分點。藥華藥去年第4季每股純益0.36元，去年第1季則是每股虧損2.44元，相較之下今年第1季獲利表現亮眼。

藥華藥董事會也通過罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）於加拿大經銷、授權事宜之條件書（Non-Binding Term Sheet），計劃與某國外藥廠合作拓展Ropeg的加拿大市場。雙方若達成協議，將在正式簽約後再行公告。

藥華藥執行長林國鐘表示，北美市場中加拿大新藥售價一般遠遠低於美國，但在公司團隊的努力下，已尋獲較具創新性的行銷公司，Ropeg於加拿大藥價有望不低於日本。綜觀藥華藥的新藥全球布局，於歐洲、拉丁美洲和加拿大等地將Ropeg授權給國外藥廠在當地申請藥證及上市行銷銷售，而在其他主要市場則建立子公司自行經營。

加拿大 藥華藥

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