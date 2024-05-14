亞聚法說會／2024年太陽能小幅成長 光伏級EVA行情持穩

亞聚（1308）14日召開法說會。展望今年上半年，發言人曾國龍表示，光伏級EVA需求依然熱絡，中國大陸2023年光伏新增裝機216GW，比去年同期增加148%，預估2024年裝機維持或小幅成長，光伏需求強弱仍是影響EVA行情關鍵，但預期行情波動幅度不會太大。

塗覆級Lami EVA部分，因進入門檻高，可供應廠家有限，且價格波動不似發泡級、光伏級EVA大，2023年銷售量較2022年同期增加約39%，銷售量創歷史新高。未來將積極開拓大陸以外塗覆級市場。目前大陸以外占比約20%，另也視塗覆級與發泡級價差，靈活調整產品組合。

至於LDPE市場，因國際經濟復甦緩慢，PE需求未見改善，亞聚LD以供應內銷市場為主，需求相對穩定。

原物料部分，國際地緣政治及戰事頻傳，導致第1季油價持續上漲。以巴停戰協議進行中，FED第2季不會降息，全球經濟復甦緩慢，高油價維持不易。

乙烯部分，因巴拿馬運河乾枯造成運費大漲，美國貨無法來亞洲，及東南亞意外停車頻繁，推動乙烯價格上漲，2月底每噸最高來到955美元，後預期遠洋貨將於4月開始到貨，價格開始下跌，巴拿馬雨季來臨，遠洋運費穩步下跌，美國貨源恢復來亞洲，預估乙烯現貨價格疲弱。

醋酸乙烯部分，因裝置集中檢修且年節刺激PVA需求成長，帶動價格大幅上揚，隨著裝置檢修完成，加上新產能30萬噸醋酸乙烯成功穩定生產，且EVA大廠預計集中於4、5月檢修，預期供應較為寬鬆。