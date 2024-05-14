離岸風電股走強 世紀鋼大漲逾半根停板

520總統就職日期接近，離岸風電族群也有所表態，世紀鋼（9958）14日將公告今年的第1季財報，股價上漲至248.5元，漲幅5.29%；上緯投控漲至154.5元，漲幅4.39%，森崴能源小漲逾1%。不過天力離岸表現疲弱，下跌逾3%。

2023年世紀鋼每季獲利逐度走揚，毛利率自去年的第1季的6.17%，至第4季成長到24.2%，回到2021年時的毛利率水準，全年EPS達4.46元。4月營收10.21億元，月減4.8%，年增36.2%，累計前4月營收41.69億元，年增21.74%。

離岸風電建置正進入黃金時期，二階段離岸風場陸續將於2025年完工，三階段的離岸風場則將陸續於2026年加入。據了解，世紀鋼所掌握的台電、海龍風場訂單，預計2024、2025年陸續完工，下半年交貨量可望進一步成長。

台電二期由富崴能源統包工程的風電案場，世紀風電台北港區已完成富崴能源委託的5座套管式水下基礎（Jacket），至3月底共完成9座，後續每月持續完成4至5座，目標2024年第3季全數完工。

此外，森崴積極爭取離岸風電3-2期開發案，總建置容量達600MW，如順利得標，會由世紀集團供應其國產套管式水下基礎、水下基樁，可望成為世紀鋼集團重要營運動能。

森崴能源2023年EPS為2.94元，去年第4季營收52.8億元，主因台電離岸二期水下基樁提早交貨，不過毛利率9.8%，法人表示主要是因台電離岸二期工程總承包（EPC）毛利率落在8-9%區間。森崴能源4月營收表現亮眼，達12.69億元，月增62.4%，年增63.8%，主要係因離岸之主要工程開始施作認列收入所致。

法人預估，彰品陸域風場預計今年第3季獲施工許可，南部100MW太陽能案場則可能於今年下半年分兩階段獲籌設許可，兩者皆將使EPC工程營收認列略延後。