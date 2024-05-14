長榮（2603）還欠一次漲停鎖死…今年站上300元？ 專家：有點困難
【股市爆料同學會．蒙古國海軍】
昨天的當沖比達到65%；今天也不會少，加上版上可見，很多中期進場的獲利了結，上沖下洗應該不足為奇。
版上多位老手看法長榮今年獲利看40元為均值，從：
2021起配息2.49+18+70+10
2024的10+
2025的10+
長榮何時被投資市場認可脫離景氣循環或傳產及三雄綑綁，這條路是漫長的，哪天等財經媒體/分析師願意承認時，股價都不知道多少去了...
今天吃飯時和老婆聊到股價。
我的看法是：長榮股價今年要見3字頭有點困難與不確定因素：
1.股價200以上波動，能操作的散戶已經不多，敢碰的大多都被咬過，越高越不敢碰，股價再往上是外資和大戶的局
2.全年營收還看不到，下半年想延續漲勢，必須能看到明年上半年，雖然我有信心長榮不止這樣，不然，有上下波段出現為何不賺？
看法健康點
萬海和陽明較早起漲，畢竟也只看到1.39元／2.69元，股價修正也屬正常。
長榮今天財報應該非常亮眼，還欠一次漲停鎖死，二弟三弟想要大哥作陪修正...
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