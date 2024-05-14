鴻海（2317）今法說會EPS要2.5才算合格！ 小散戶：沒達到表示出了大麻煩

【股市爆料同學會．billion1】

鴻海明（14日）天開法說會，雖然是奈米級散戶小股東，但一股也是股東，我給經營團隊EPS至少要開到2.5才算合格。

為什麼是2.5？過去寫很多了，大致上就是去年加上夏普校正回歸至少都2.2~2.4了，今年沒有認列，工業富聯Q1淨利189億增33%，要多個兩三元是易如反掌的事，沒達到2.5這個數字，就表示出了大麻煩，不過鴻海才剛發了致股東報告書，推敲一下，2.5大概就是合理數而已。

法說前夕，外資從5/7開始，連續賣了鴻海四天總共-36,656張，直到今天單日結算才小買了392張，以目前鴻海的量，這種買賣超基本上也沒什麼意義，股價則是5/7開盤的169.5 ，其間最高來到174元，目前回到平盤的169.5元，也是完全沒動，明天過後，一直到六月底，鴻海各項利多開始接著要排隊上場，外資如果要在除息前盡可能壓低進貨，時間也不多就是了。

最近到處都是討論鴻海的分析師，有些連鴻海的EPS數字怎麼算的都搞不清楚，有線型拉開畫個線說小心，很好心的「根據過去經驗」提醒散戶止利的，還有大言夸夸作價差的，估算EPS不到2元的，什麼都有，看在我這個佈局鴻海時間與劉董上任時間一樣久，沒有漏掉任何一場完整法說的小股東眼裏，都覺得自己活在平行世界，是不是該懷疑劉董的經營能力了。

今天隨手寫寫，明天法說結束再來聊聊接下來鴻海的走勢。

這裏是奈米小散戶個人股票買賣投資心得，不構成任何投資理財建議，沒有任何價值，勿參考

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。