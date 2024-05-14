快訊

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

揭露武漢疫情真相遭判罪4年：公民記者張展刑滿出獄，但目前仍「消失」中

鴻海（2317）今法說會EPS要2.5才算合格！ 小散戶：沒達到表示出了大麻煩

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
鴻海。 聯合報系資料照片
鴻海。 聯合報系資料照片

股市爆料同學會．billion1】

鴻海明（14日）天開法說會，雖然是奈米級散戶小股東，但一股也是股東，我給經營團隊EPS至少要開到2.5才算合格。

為什麼是2.5？過去寫很多了，大致上就是去年加上夏普校正回歸至少都2.2~2.4了，今年沒有認列，工業富聯Q1淨利189億增33%，要多個兩三元是易如反掌的事，沒達到2.5這個數字，就表示出了大麻煩，不過鴻海才剛發了致股東報告書，推敲一下，2.5大概就是合理數而已。

法說前夕，外資從5/7開始，連續賣了鴻海四天總共-36,656張，直到今天單日結算才小買了392張，以目前鴻海的量，這種買賣超基本上也沒什麼意義，股價則是5/7開盤的169.5 ，其間最高來到174元，目前回到平盤的169.5元，也是完全沒動，明天過後，一直到六月底，鴻海各項利多開始接著要排隊上場，外資如果要在除息前盡可能壓低進貨，時間也不多就是了。

最近到處都是討論鴻海的分析師，有些連鴻海的EPS數字怎麼算的都搞不清楚，有線型拉開畫個線說小心，很好心的「根據過去經驗」提醒散戶止利的，還有大言夸夸作價差的，估算EPS不到2元的，什麼都有，看在我這個佈局鴻海時間與劉董上任時間一樣久，沒有漏掉任何一場完整法說的小股東眼裏，都覺得自己活在平行世界，是不是該懷疑劉董的經營能力了。

今天隨手寫寫，明天法說結束再來聊聊接下來鴻海的走勢。

這裏是奈米小散戶個人股票買賣投資心得，不構成任何投資理財建議，沒有任何價值，勿參考

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

EPS 夏普 法說會 郭台銘 鴻海2317

延伸閱讀

怕勞保未來破產…阿伯選一次性提領「因憐憫小孩全沒了」！ 老了後悔也沒用的三個啟示

他賣長榮（2603）賺30萬！網分兩派激戰 一票人嘆：賣在起漲點

陽明（2609）、萬海（2615）持續漲停…進場風險越大！ 專家：但現在賣長榮（2603）以後會後悔

1年內狂抽「112檔股票」能賺錢？理財達人設1條件：結果超意外

相關新聞

鴻海（2317）今法說會EPS要2.5才算合格！ 小散戶：沒達到表示出了大麻煩

鴻海今天開法說會，雖然是奈米級散戶小股東，但一股也是股東，我給經營團隊EPS至少要開到2.5才算合格。

長榮首季財報將出爐 買盤押寶盤中再現499張單筆買單

貨櫃三雄首季財報陸續公布，萬海（2615）首季轉虧為盈表現超乎市場預期，每股純益1.65元；陽明（2609）首季EPS ...

鴻海（2317）未來三年都能安心抱著？ 3點佐證將穩定成長：AI、電動車及這原因

買鴻的投資人未來三年都應該可以放心的抱著。

萬海4月純益 彈升十倍

萬海4月單月大賺23億元證實全球船舶大繞道的衝擊。

亞德客犀利…首季 EPS 9.15元 Q2拚賺一股本

氣動元件龍頭亞德客-KY董事會昨（13）日通過第1季財報，合併營收達72.05億元、年增4%，稅後純益18.29億元、年...

美利達第1季 EPS 1.39元 庫存好轉

自行車大廠美利達昨（13）日公布第1季財報稅後純益達4.16億元，年減26.37%，每股純益1.39元。衰退主因歐洲市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。