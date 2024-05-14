鴻海（2317）未來三年都能安心抱著？ 3點佐證將穩定成長：AI、電動車及這原因

【股市爆料同學會．King】

鴻未來三年穩定成長

買鴻的投資人未來三年都應該可以放心的抱著。

1.鴻AI的勢剛起（以外資買入的時間起算），本來就手握4成全球伺服器訂單，現在正朝向吃下全球AI伺服器至少4成的訂單前進，全球IT產業前4 名的巨頭都宣布了AI的佈局，蘋果更是棄電動車全力轉AI，鴻本就是蘋果的首位代工供應商，蘋果當然不可能放鴻在伺服器全球最頂尖製造實力和產能不用，加上各國政府都加強投資AI算力以確保國家AI競爭力不落人後。

所以，相信未來會持續看到鴻陸續接到國家級訂單（超級電腦）、IT產業雲端服務巨頭訂單出現，鴻沒品牌所以不會出現在新聞標題，都是默默供貨給品牌商組資料中心，台積電說的AI年複合成長是產業現實最貼切的訂單真實情況，雲端網路產品將是鴻今年最主要的成長來源，相信明後年也不會太差。

2.鴻的電動車相關投資會在明年2025接棒發酵，鴻除了現有C和T已經在交貨，但是量還不大，今年底會有B量產版和10月的D概念版（多功能商務車MPV）面世，B和D會在2025走向國際市場，這兩款很可能會在2025貢獻獲利（D可能會慢一點），加上C的美國版由美國客戶供獻獲利（2025年底），這些訂單會掩護電池（高雄電池廠今年6月開始生產，橋頭電池廠2025開始出貨）、車用半導體、車用功率模組、車用機構品、ADAS和零組件一起出貨，ZF已經入資並開始算營收和獲利，與泰PTT的合作今年開始接單，SiliconAuto合資公司則要到2026才能貢獻，綜合以上，劉才敢在媒體前說2025的EV營收目標不變。

雖然今年EV產業遇逆風，特斯拉裁員和傳統車廠暫緩或延期EV投資，鴻其實可以先轉資本投資支出去擴充墨西哥廠和俄亥俄州廠，這些投資比電動車投資回報快，時效上也有訂單急迫性，高毛利可以改善毛利率，對鴻是相當好的變化和調整。

3.六大事業群主管輪值CEO 3年一輪，沒輪完之前應該不會有換劉董的聲音，明年6月底董監改選，一任三年，相信劉應該可以再續一任，較高的股價可以降低內部聲音也得到外部肯定。

郭身體硬朗，股權在手，只要支持劉，沒有人可以動搖劉的地位，加上3+3也需要劉持續推動，紮根更深於平台解決提供者（PSP）的策略佈局，所以三年內鴻經營層應該可以非常穩定。

鴻的股價會升到多少不用去喊，股價從來都不是喊出來的，獲利才是股價堅實基底，喊出來只是壯膽自我安慰，只要公司獲利穩定成長，股價會自然反應。

但散戶投資人容易過熱而沸騰股價，波動加大會造成漲幅市值變化加大，請不要去在意沸騰水上面激烈的泡泡，那只是過熱股市能量造成的幻覺，眼光放回公司的獲利趨勢分析和追蹤投資佈局，內心平穩不動如山，投資獲利穩如泰山，公司未來預測逃不出你的五指山。

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