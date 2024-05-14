美利達第1季 EPS 1.39元 庫存好轉

自行車大廠美利達（9914）昨（13）日公布第1季財報稅後純益達4.16億元，年減26.37%，每股純益1.39元。衰退主因歐洲市場庫存仍高，影響獲利表現。但隨著自行車進入傳統旺季，4月營收已較去年同期成長，自行車產業後市轉趨樂觀。

美利達董事會通過第1季財報，今年首季獲利衰退幅度已縮小。美利達日前公告4月營收29.87億元，年增24.18%，累計今年前四月營收88.5億元，年減17.77%。法人認為，美利達受市場庫存水位過高造成的衝擊已在逐漸改善。

業界預期自行車市場需求將可逐漸好轉，依據不同客戶與不同產品，從今年第2季開始逐漸增溫。由於第2季氣候回暖，邁入傳統銷售季節，以及高階新車種推出刺激買氣，市場庫存將快速去化，預期營收會逐漸改善。

巨大集團上周已公布第1季財報，單季稅後純益5.2億元，年減37.8%，每股純益1.33元，儘管中國大陸自行車運動風行，銷售持續快速成長，但歐美去化庫存及代工客戶調整訂單的影響，以致獲利仍然衰退。

不過，台灣自行車雙雄的電動輔助自行車具有競爭優勢，將是台灣自行車產業下一波的主流。巨大電動輔助自行車第1季銷售因歐洲市場庫存仍高，各品牌打折扣而呈現衰退，營收占比降至22%。