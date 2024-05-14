亞德客犀利…首季 EPS 9.15元 Q2拚賺一股本

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）董事會昨（13）日通過第1季財報，合併營收達72.05億元、年增4%，稅後純益18.29億元、年增13%，每股純益9.15元，營收、獲利雙創同期新高，獲利並為單季次高。

由於第2季向來是氣動產業銷售旺季，法人估，亞德客第2季有機會賺逾一個股本，可望同步挑戰獲利新高紀錄。

亞德客指出，儘管中國大陸經濟景氣仍有部分雜音，但預期電子應用業務今年將有雙位數成長，優於過去三年，車用相關產業未來數季、甚至數年都將持續成長。

亞德客-KY營運概況

至於電池、能源照明應用表現相對趨緩，主要是去年基期較高，甚至出現過度投資的雜音，但部分電池廠商有意在下半年提高資本支出，且持續擴大海外投資，有助於下半年氣動元件拉貨力道持續上揚。

亞德客第1季氣動元件產線稼動率高達100%，線性滑軌產線稼動率約40%至50%。亞德客去年線性滑軌營業額約人民幣4.4億元，今年上看人民幣8億元（約新台幣35億元），至於氣動元件業績預估較去年有兩位數成長。

法人估，亞德客今年營收較去年應有兩位數以上增長，獲利有機會賺四個股本，營收、獲利將續創新高。

另一家液壓與氣壓元件製造大廠君帆工業第1季合併營收2.91億元、年增30%，營業毛利0.95億元，毛利率33%、較去年同期增加3個百分點，稅前淨利0.34億元，稅後純益0.26億元、年增92%，每股純益0.94元。

君帆預估，今年第2季、第3季營收可望延續第1季表現，輪胎、醫療、車用產業需求增強外，鋼鐵、通用機械及電子產業也逐漸回穩。另在油、氣壓產品客製化批量生產策略發酵下，營收成長與產能利用率均有不錯提升。

君帆第1季較去年同期三率三升，毛利率33%，較去年同期30%增加3個百分點；營益率11%，較去年同期增加2個百分點；淨利率9%，較去年同期增加3個百分點。

因應營運持續成長，君帆董事會決議，大陸無錫於今年第1季開始建廠，台灣則於泰國設立維修廠，預計下半年可取得土地，並啟動建廠程序，未來除滿足輪胎產業客戶需求，亦積極擴展當地鋼鐵及模具應用市場。