營造股王潤弘首季獲利年增七成 EPS 達2.14元
營造股王潤弘（2597）13日公布季報，首季營收達53.56億元，較去年同期48.14億元成長11.2%，營業毛利達8.51億元，毛利率達15.8%，較去年同期11.6%增加4.2個百分點，營業利益5.81億元，較去年同期3.25億元增加78.7%，稅後純益3.95億元、較去年同期2.32億元成長70.2%，每股純益2.14元，優於去年同期的1.26元。
潤弘去年營收達225.02億元、年減8.4%，稅後純益達19.02億元，雖然年減7.6%、不過獲利第二年賺進一個股本，每股純益達10.28元；潤弘董事會通過擬配現金股利5.4元、股票股利4元，總計9.4元股利、配發率超過九成，依今日收盤價172元計算，若後續順利填息，現金殖利率3.1%。
值得注意的是，潤弘此次擬配4元股票，接下來股本將擴大到25.9元；潤弘目前在手未交工程案量已破500億元，接下來若科技大廠持續擴產，將有助接案量能再擴大；潤弘將在本周四（16日）舉行股東會。
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