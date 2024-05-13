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漢翔財報／首季營收105億元 每股稅後純益0.85元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中東局勢緊張，漢翔（2634）是國內航太軍工龍頭，第1季累計營收105.76億元，年增率6.39%，稅後純益為8.04億元，每股稅後純益0.85元。

法人分析，美國相關軍工企業代表團去年開始不斷來台，對於國內航太及軍工產業來說都是好消息，推估這些業者密集來台，可能跟美國之前公布的「國防戰略報告書」裡面內容有關，未來將推動和盟國及伙伴國緊密的軍事合作；隨著這樣的推動，長期也可以減輕美軍的財務及武器裝備的負擔。

漢翔是國內的航太龍頭老大，軍工研發生產實力受到前來美國相關廠商注意，尤其，漢翔完成複雜度相當高的鳳展專案已結案，國軍主力戰機139架F-16V如期升級交付空軍；勇鷹高教機去年底由胡開宏董事長領軍，親自飛交四架勇鷹，達成年度交機17架的目標，該公司的「勇鷹」高教機今年度預計生產18架、明 (2025) 年18架、後 (2026) 年3架的進度，自主研發實力受到重視。

漢翔表示，除了大眾熟知的國機國造，漢翔業績成長題材在今年各項布局都開始收割，發動機業務客戶來自奇異(GE)與勞斯萊斯(Rolls-Royce)等國際大廠，承製多款發動機零組件，推估營收貢獻可望與勇鷹高教機分庭抗禮。

漢翔 航太 高教

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