基士德進擊 搶灘東南亞

基士德-KY（6641）指出，今年將在設備、公共工程等領域穩步前進，並將結合生態系力量，尋求東南亞地區業務拓展的機會，持續改善營運。

基士德今年第1季營收4.07億元，季減28.1%，年增15.3%，歸屬母公司業主淨利0.22億元，季減29%，每股純益0.6元；去年同期則是虧損。

基士德指出，首季在中國大陸、台灣及越南地區的業績均有雙位數成長。

業外獲利有2,000萬元挹注，包含認列轉投資裕山公司投資利益807萬元，獲利優於去年同期。