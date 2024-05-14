東陽前四月每股賺3.38元

汽車零組件大廠東陽（1319）獲利持續創新高，進入第2季傳統淡季也是淡季不淡，4月自結合併稅前盈餘達5.48億元，年增82%，創同期新高。今年前四月累計合併稅前盈餘20.45億元，年增2.2倍，為歷年同期新高，每股盈餘3.38元。

東陽表示，受惠市場需求熱絡，即使進入第2季的傳統淡季，仍業績持續向上，呈現淡季不淡的趨勢。東陽積極擴廠，提升產能，近半年已申購約2萬坪土地，斥資近16億元，預計增設AM生產工廠、物流中心，滿足未來成長需求。

北美的AM市場需求強勁，尤其是保險公司STATE FARM大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後，東陽前景更被看好，東陽AM事業4月自結合併營收15.14億元，較去年同期成長14%。今年前四月自結合併營收61.98億元，年增17%，皆創同期新高。

傳統汽車碰撞件的旺季是第4季到次年第1季，主要是北美的風雪造成汽車事故，碰撞件的需求增加，一般進入第2季之後即是傳統淡季，需求減緩，營收與獲利也都降低，不過今年4月卻呈現淡季不淡的情形，東陽產線持續加班因應，獲利也大幅成長，表現超出以往。

由於產能規模不足以供應客戶端需求，東陽繼去年以5.95億元購入台南安南科工區約4,879坪土地作為模具倉儲之用，並釋出總廠空間擴增產線，近日申購七股科技工業區產業用地約1.5萬多坪土地，預計增設AM生產工廠。兩次申購土地共近2萬坪，可望為東陽的營收成長注入新動能。