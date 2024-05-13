信義房屋首季 EPS 0.62元 後市俏

信義房屋（9940）昨（13）日表示，目前房市交易熱絡，新屋對二手市場帶動力強，若房市無太大政策干擾，因台股資金動能強、利率維持不變機率高、市場供不應求等態勢來看，下半年不動產市場將延續第2季熱度。

信義昨日召開首季法說會，該公司表示，雖然首季因未有建案認列挹注，不過受惠國內房市交易熱絡、提升仲介本業營運，加上日本房市熱度未減，單季稅後純益4.58億元，僅年減8.6%，每股純益達0.62元。

信義房屋指出，去年同期因有「信義嘉和」約19億餘元挹注，雖然比較基期較高，不過今年首季受惠國內房市交易熱絡，全國建物買賣移轉棟數8.1萬棟，較去年同期增加26%，讓仲介本業營運有不錯表現，加上日本房市熱度未減，以及依公允價值認列投資玉山、歐力士權益增加，填補單季獲利缺口，因此單季稅後純益達4.58億元，僅較去年同期減少在一成以內，每股純益達0.62元。

信義房屋2025年將有板橋、總戶數114戶的「信義嘉品」完工，2028年則規劃有新莊總戶數達100戶的「信義嘉學」完工，兩大案均已完銷，未來將接續挹注集團營運。

本業部分，信義房屋指出，去年至今有做全國分店檢視，雖然店數縮減，但店效提升，尤其數位房仲這部分還大有可為，接下來仍將聚焦績效好的分店，店效、人才均到位才會做展店計畫。