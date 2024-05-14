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欣陸三大事業體 動能強

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

欣陸投控（3703）昨（13）日召開法說會，欣陸指出，旗下租給飯店的商用資產將「適時獲利了結」，除了即將標售的寒居酒店所在建物，還有美國馬來西亞兩座酒店待價而沽。法人指，三座酒店資產的總價值，粗估逾150億元。

另外，欣陸投控旗下三大事業體，包括大陸建設、大陸工程及欣達環工皆保持良好的業務存糧，其中大陸建設今年將有台北「鐫豊」、高雄「和陸寓邸」兩大案完工交屋，均已完銷，合計總銷57億元，將成為今年主要的營運動能之一。

欣陸投控表示，大陸建設今年預計推出兩筆新案，第一為台中北屯14期「豐莚」，總銷42億元，為大陸建設首次插旗4期的新案；第二為新北市板橋「耑芃」，總銷43億元。另，若來得及的話，今年還會推出板橋面對四維公園案的新案，總銷約52.4億元。

此外，近年科技產業已經成為購屋指標之一，看好產業群聚效益所帶來的人口紅利，大陸建設也首度進軍新竹推案，大陸建設表示，目前新竹北區光華段合建案已經完成簽約。

商用不動產方面，大陸建設精品飯店式住宅「琢豐」已經全部完銷並挹注獲利，而其中出租給「寒居酒店」的部分，先前已經公告要公開標售，底價為41.5億元，預計於6月12日開標。

大陸建設在美國舊金山、馬來西亞吉隆坡還有兩座飯店，市值初估達百億元，等到有一定租金報酬率時，也會適時獲利了結。

美國 馬來西亞

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