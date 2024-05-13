華夏法說會／供給有限需求回升 PVC 利潤有望放大

華夏（1305）13日舉行法說會，展望PVC後市，總經理胡吉宏表示，中國大陸製造業PMI表現強勁，GDP及工業生產呈現年增，中長期有助PVC需求改善；且齋戒月後，南亞農業、管材及公建增溫與東南亞加工業進入傳統旺季，加上各廠策略性減產下，預期整個PVC鏈的利潤空間有機會放大。

胡吉宏指出，從原油價格至上游原料，報價趨勢都是跌多於漲、往下機會較大，加上PVC關鍵原料-EDC的行情，也是從高點逐步往下，預期未來整個PVC鏈的利潤空間是有機會放大。

此外，印度PVC市場有機會於8月開始實施BIS（印度標準局認證）。印度今年前四月採購力道偏弱，但因為大選緣故令公共工程停擺，而BIS制度8月若能上路，屆時許多國家的進口將受限，因此近期可能有些印度買家會提早採購，目前有感覺到這個跡象在運作。

華夏新任發言人吳建興表示，大陸政府推出振興經濟措施，加上大陸製造業PMI表現強勁，GDP及工業生產呈現年增，後續買氣有望持續提升；同時齋戒月後，南亞地區農業、管材及公建增溫與東南亞加工業進入傳統旺季，PVC需求逐步明朗。

而在供給面部分，大陸PVC設置春檢啟動，4至5月開工率下降，第1季春節期間累積之庫存已開始去化。雖出口運價調漲及五一周仍續生產，但亞洲市場期中需求有逐步展開跡象，庫存去化可望溫和加速。又，因原料成本居高及利差不足，東北亞PVC業者持續策略性減產，東南亞業者也因原料短缺被迫降產短供，短期多採以價制量策略，有助於PVC價格持穩。