國產財報／首季賺約8.3億、年減2.5% 混凝土本業獲利大增兩成

預拌混凝土龍頭國產（2504）13日公布今年第1季財報，稅後淨利8.26億元，較去年同期微減2.5%，每股稅後純益（EPS）0.7元。值得注意的是，國產今年首季營業毛利13.37億元，年增16.9%；營業利益11.05億元，年增20.8%，突顯今年本業獲利表現與去年同期比交出好成績。

國產表示，去年第1季有售出大陸常熟廠的業外收入，本年第1季沒有這些業外收入，但是EPS幾乎與去年同期持平，因此扣除上述比較基期因素，今年第1季獲利表現相當的穩健。

國產表示，全球AI浪潮帶動台灣先進科技發展加速推動，除了台積電展開全台1、2奈米等先進製程廠辦規劃與興建，其他供應鏈的科技各廠，在群聚效應下，形成了台灣西部科技走廊，從林口與龜山科技園區、桃竹苗大矽谷計畫、竹科寶山區域、中科大肚山科技廊道、一直到雲林虎尾科、嘉義科、南科、以及高雄半導體S廊道，均有國產建材實業集團的龐大混凝土車隊、穿梭其中進行大量澆築供應，撐起全台大建設，也撐起營利穩健成長。

除了營利表現穩健成長外，國產建材望眼未來的綠色營運優勢布局，特別擬訂「碳競爭優勢策略」，除了年初引進全台第一輛電動混凝土車，而且更繼去年全集團獲得英國BSI的碳盤查國際認證之後，近期更上層樓獲得「範疇三」的國際認證，也就是供應練上游等台灣砂石廠商，也一同獲得該國際認證。加上「碳礦化混凝土」也取得CETES新材料新工法認證，並在北部與南部各成立一座可執行國家級檢驗能力的TAF認證實驗室，展現與世界接軌的碳競爭力。

國產建材強調，目前全集團已經全面啟動產品綠色設計，積極研發相關工業副產品及替代產品，如綠混凝土、ALC輕質磚及碳礦化、石灰石粉混凝土等技術，而且目前有多項混凝土產品已經取得碳足跡認證，預計今年底前將有多達20項的混凝土產品陣容，將獲得碳足跡的國際認證。而且國產建材實業還將在其擁有全台業界最多的預拌混凝土廠，針對製程節能方面，汰換為高效率設備、增設最先進AI自動化科技、以及低碳硬體運輸機具等等，這些全方位的先進低碳布局，都將成為墊高營運優勢的引擎動能。