快訊

台中警紀案件連環爆 局長自請處分、涉案警等21人懲處調職

唐吉訶德扭蛋「藏籤」惹議！TENGA大方喊：全部消費者都送最大賞

新北三重祖孫3屍命案「徒手掐死」有疑點 張姓女婿羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信義房屋法說會／下半年房價鬆動不易 總價700至1500萬小宅躍房市主流

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋（9940）13日舉行法說會，信義房屋表示，在台股持續創高，市場資金充裕，人工智慧（AI）題材發燒，帶動出口回溫，購屋轉趨積極，又有新青安優惠貸款讓年輕首購族加快購屋腳步，使得全國建物買賣移轉棟數8.1萬棟，與去年同期增加26%，加上日本房市熱度未減，讓首季稅後純益4.59億元，年減僅8.4%，每股純益0.62元。

信義房屋今年首季受惠仲介本業合併勞務收入增加9.95億元、年增46.86%，有效填補第1季未有建案認列營收的缺口；信義房屋今年首季合併營收達31.40億元、年減27.4%，稅後純益4.59億元、年減8.4%，每股純益0.62元。

信義房屋指出，受到民眾看好國內經濟前景，連帶提升購屋信心，加上「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」優惠購屋政策帶動，促使首購族加快購屋腳步，換屋、長期置產族群也陸續進場，讓目前房市買氣穩健。

展望今年下半年，信義房屋表示，目前股市仍處於高檔，加上營建股創高反應市場資金看好後續房市，且新青安等政策持續支撐年輕族群購屋，不動產市場信心與資金都偏正向，預期下半年雖可望延續上半年房市熱度，但交易量年增將趨緩。

另外，信義房屋指出，目前總價700~1,500萬元左右的小宅已躍為市場主流，不過由於部分屋主惜售，房價不易鬆動，也會導致成交速度放緩，認為下半年市場呈「價量持穩」格局。

信義房屋 房市

延伸閱讀

台北市議員愛找富邦貸款？網友點名「他」要以身作則

議員推70年使用權住宅 陳其邁：構想好、通盤研議

財交稅新舊制如何報？信義房屋代書解密報稅難題

營建股才漲第一波⋯他喊還有2倍漲幅！網不信：出貨訊號來了

相關新聞

信義房屋法說會／下半年房價鬆動不易 總價700至1500萬小宅躍房市主流

信義房屋（9940）13日舉行法說會，信義房屋表示，在台股持續創高，市場資金充裕，人工智慧（AI）題材發燒，帶動出口回溫...

陽明（2609）、萬海（2615）持續漲停…進場風險越大！ 專家：但現在賣長榮（2603）以後會後悔

等了整整一年十一個月，歷經被無數次斷頭，虧損最多到85%的秋哥，沒有死，而且解套活過來了。

航海王台驊看好陽明、長榮淨值護體 第2季獲利比第1季好

航海王台驊（2636）13日表示，看好陽明海運（2609）、長榮（2603）股價比淨值低很多，簡單的說就是淨值護體；而且...

航空雙雄走勢不同調 長榮航盤中小跌 華航再攻高

4月為航空業淡季，但四大航空營收卻創下同期新高，華航（2610）4月營收連三月正成長達165.73億元，年增9.1%；長...

巧新掛牌首日勁揚 盤中大漲逾20% 順利展開蜜月行情

汽車輪圈廠巧新（1563）13日掛牌轉上市，早盤最高一度拉升至89元，大漲超過20%，順利展開蜜月行情，若以承銷價70元...

航運激烈多空交戰 陽明於漲停價附近開開關關

陽明海運（2609）10日公布第一季財報，EPS達2.69元，已經賺贏去年全年EPS 1.37元，讓市場為之驚喜，另最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。