信義房屋法說會／下半年房價鬆動不易 總價700至1500萬小宅躍房市主流

信義房屋（9940）13日舉行法說會，信義房屋表示，在台股持續創高，市場資金充裕，人工智慧（AI）題材發燒，帶動出口回溫，購屋轉趨積極，又有新青安優惠貸款讓年輕首購族加快購屋腳步，使得全國建物買賣移轉棟數8.1萬棟，與去年同期增加26%，加上日本房市熱度未減，讓首季稅後純益4.59億元，年減僅8.4%，每股純益0.62元。

信義房屋今年首季受惠仲介本業合併勞務收入增加9.95億元、年增46.86%，有效填補第1季未有建案認列營收的缺口；信義房屋今年首季合併營收達31.40億元、年減27.4%，稅後純益4.59億元、年減8.4%，每股純益0.62元。

信義房屋指出，受到民眾看好國內經濟前景，連帶提升購屋信心，加上「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」優惠購屋政策帶動，促使首購族加快購屋腳步，換屋、長期置產族群也陸續進場，讓目前房市買氣穩健。

展望今年下半年，信義房屋表示，目前股市仍處於高檔，加上營建股創高反應市場資金看好後續房市，且新青安等政策持續支撐年輕族群購屋，不動產市場信心與資金都偏正向，預期下半年雖可望延續上半年房市熱度，但交易量年增將趨緩。

另外，信義房屋指出，目前總價700~1,500萬元左右的小宅已躍為市場主流，不過由於部分屋主惜售，房價不易鬆動，也會導致成交速度放緩，認為下半年市場呈「價量持穩」格局。