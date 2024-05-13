潤泰新財報／第1季每股賺2.46元 淨值回到千億元

潤泰新（9945）13日公告第1季財報，稅後純益67.29億元，年增2080%；每股稅後純益2.46元。另，在南山人壽回穩下，潤泰新期末歸屬於母公司業主之權益（淨值）回到1,031億元，每股淨值36.25元，創近8季以來的新高。

潤泰新指出，今年首季主要是認列潤成（南山人壽）約30億元、建設及商場本業獲利約9億元，其他主要為因玉成段出租約6成後投資性不動產認列公允價值評價約40億元，其餘差額主要為所得稅費用。

完工量方面，潤泰新今年預計有四大案可完工入帳，包括「潤泰青田618」、「潤泰大安富陽」、「潤泰信義」、「潤泰左岸生活」，其中有兩大案預計年中就可以取得使照後交屋入帳，「潤泰大安富陽」則預計第4季取得使照後就可陸續交屋入帳。

此外，「潤泰峰左岸」預計年底可取得使照，明年完工交屋後可認列，而近期房市轉熱，高資產族群積極布局，豪宅「潤泰敦峰」僅剩個別戶，今年力拚完銷，整體而言，今年本業營運有望成長、拚出佳績。

推案方面，潤泰新指出，今年預計推出捷運三重聯開案，目前案名定為潤泰CITY PARK，採邊建邊售，目前預估明年底取得使照。另外，軟橋段案如果來得及，年底也有可能推案，如果今年來不及就是明年初推案。