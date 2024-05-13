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和泰車首季獲利創同期新高 每股賺10.56元

中央社／ 台北13日電

汽車廠陸續公布第1季財報，和泰車下午公布首季合併營收新台幣720.65億元，站歷史同期新高，單季稅後獲利58.85億元，創同期新高和單季第3高，每股基本純益10.56元。

和泰車說明，第1季受惠TOYOTA車系Yaris Cross等銷售佳，挹注獲利表現，另外在金融資產，包含所持有TOYOTA股票評價利益，也是提升獲利的主因之一。

和泰車表示，國瑞因Yaris Cross，TownAce銷售佳帶動製造台數成長，增加營收及獲利。

在關係企業，和泰車指出，和泰產險受惠投資收益增加，和泰興業因處分資產認列利益，集團小金雞車美仕因國內外車用品需求增加帶來獲利成長。

和泰車首季營收較2023年同期679.5億元成長6.06%，單季獲利較去年同期50.63億元增加16.23%，單季每股純益優於去年同期9.09元。

展望5月之後的第2季，和泰車評估，5月開始各品牌車廠加大促銷活動，預期來客數和訂單動能大約5月至6月逐步回溫。

和泰車先前預估5月新車掛牌數約4萬輛，較2023年同期約4.25萬輛下滑約6%。

和泰車將在30日舉行股東會，展望今年，和泰車在營業報告書中預期，今年台灣新車市場規模仍有機會超過45萬輛，和泰車持續導入搭載環保動力的電動車以及氫能巴士，也積極投入充電樁事業。

和泰車 營收

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