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正新財報／第1季稅後純益年增4成 股價創一年半新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

正新（2105）公告第1季營收達236.22億元，較去年同期的235.29億元微增，但毛利率達25.18%，年增3.82個百分點，稅後純益22.19億元，年增4成，每股純益0.68元。正新13日股價創一年半以來新高，上漲至51.8元，漲幅3.59%。

正新公布今年第1季營收為236.22億元，雖然僅較去年同期小幅成長0.9%，但毛利率已連續三季穩在25%，較去年同期增加3.82個百分點，營益率11.58%，也較去年的8.02%增加3.56個百分點，稅後淨利為22.19億元，年增4成，EPS為0.68元。

正新先前在法說會中指出，正新延續去年以來的策略，不以營收成長為目標，而是以獲利為主要考量，對於輪胎市場的前景，看法樂觀。

正新是泰國最大的輪胎業者，美國放寬泰國輪胎進口的稅率，由原來的17%降到4.52%，一口氣少了13個百分點，甚至比起越南銷美的6.46%更低，讓正新成為最大受益者。另外正新調整產品線，朝向較高附加價值的大尺寸車胎發展，加上米其林與普利斯通退出大陸大卡車產品市場，都將帶動獲利提升。

正新表示，中國大陸全鋼絲卡車胎（TBR）也有很多廠商退出競爭，正新積極準備搶占市場，今年大陸的需求也可望比去年好。目前印度、印尼廠稼動率滿載，今年將再擴增產能。

正新 營收

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