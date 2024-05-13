葡萄王財報／首季獲利2.58億元、年減7.8% EPS 1.74元

葡萄王（1707）董事會13日通過2024年第1季財務報告，合併營收23.5億元，年增5.8%為歷年同期最高，稅後淨利2.58億元，年減7.8%，每股稅後純益（EPS）1.74元。

葡萄王表示，今年首季營收成長動能，來自上海葡萄王中國大陸通路資源整合，帶動營收表現亮眼。但是首季營業毛利17.6億元，毛利率75%，主要受上海葡萄王轉投資以銷售通路為主力的葡軍商貿，進而稀釋毛利率；營業淨利4.4億元；EPS 1.74元，較去年微幅降0.15元。

日前葡萄王公布4月合併營收9.2億元，重寫歷年同期新高年增16.89%；累計1至4月合併營收32.7億元，年增8.68%。台灣葡萄王自有品牌新品上架，加上海外成品代工需求旺，目前訂單已排到第3季；子公司葡眾進入衝聘旺季熱潮，將拉升營收淨利占比正成長。隨著第2季進入產業旺季，新產線預計在下半年開始出貨，加上今年子公司葡眾衝聘會員累計人數激增，集團有信心營收獲利再登高。

第10屆公司治理評鑑結果出爐，葡萄王生技連續第四年獲肯定，於952家受評上市公司中再次脫穎而出入列前5%企業。除了營運績效，葡萄王在永續議題也持續深耕，無論是公司治理、食品安全管理、研發創新、產學合作、職業安全衛生、公益投入、永續環境的投入從未鬆懈。2023年取得「ISO14064溫室氣體盤查系統」及「台灣智慧財產管理制度(TIPS) A級」認證，並且為生技產業第1家取得「ISO37001反賄賂管理系統」認證的企業，充分展現葡萄王在企業永續經營的決心。