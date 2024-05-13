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資金湧入航運股 成交比重大增達26%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

航運股13日成多頭指標，航運指數盤中大漲超過4%，資金湧入航運股，占大盤成交比重超過26%，電子成交比重則降到4成。貨櫃三雄中陽明海運（2609）盤中漲停鎖死，萬海（2615）大漲逾9%，長榮（2603）漲幅逾7%；散裝、貨櫃裝卸族群也群體上揚，中櫃（2613）漲停鎖死，新興（2605）、慧洋-KY（2637）盤中漲幅逾4%。

台股13日在台積電（2330）帶領下上漲超過百點，而航運股也群體大漲，成交比重占大盤達26%，陽明衝上成交量第一名，超過27萬張，長榮、萬海也擠進成交量前五名。成交額方面，長榮、陽明位居前兩名，長榮盤中成交額超過250億。

除了貨櫃三雄發威，散裝、貨櫃裝卸族群也不落人後，中櫃攻上漲停板至27.5元，新興盤中上漲超過4%，慧洋-KY、四維航（5608）漲幅逾3%。散裝航商指出，全球經濟復甦已經箭在弦上，近期補庫存需求轉強，各主要國家開始搶原物料，導致艙位供不應求。尤其中國大陸因電動車銷量增加和人工智慧發展，電力需求持續上升，帶動大陸首季煤炭進口量較去年成長13.8%。

隨著時序進入第2季南美穀物運輸旺季，大船艙位已經不足，預期需求將外溢到中小型船舶，因此大小型船的運價可望一起漲，展開另一波漲勢。散裝航商業者認為，本季預期會比第1季好。

法人表示，散裝市場新船訂單持續處於歷史低檔，加上新船交船程約達三年之久，顯示未來2~3年內，市場運力供給增速有限；加上近年來散裝市場船齡逐年增長，2024~2025年拆船量有望回升，運力供給有限，而拆船量增加，有望支撐中長期運價走勢。

長榮 陽明海運

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