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巧新掛牌首日勁揚 盤中大漲逾20% 順利展開蜜月行情
汽車輪圈廠巧新（1563）13日掛牌轉上市，早盤最高一度拉升至89元，大漲超過20%，順利展開蜜月行情，若以承銷價70元計算，中籤者可得1.9萬元大紅包。
巧新初次上市公開申購於5月7日公開抽籤，公開申購期間為4月30日至05月03日止，配合股票上市前辦理公開申購4,050張，每股實際發行價格70元，此次公開申購共計吸引245,487筆，申購過程中凍結市場資金約172億元，中籤率僅1.64％。
巧新4月合併營收達6.2億元、年增率達10.81％，累計2024年1至4月合併營收25.75億元、年增率達9.55％；今年第1季合併營收19.54億元，稅後淨利2.49億元，年增89.69％，獲利已達成去年全年度的近41％，EPS 1.17元。
巧新為全球輪胎大廠，除雲林廠外，屏東新廠在訂單挹注下，去年第4季損益兩平，其中再生鋁熔煉廠不只挹注獲利，提高毛利率，並為碳權來臨前創造有利競爭條件，巧新正評估第二座鋁再生廠，最快第2季決策。
巧新的屏東新廠投資金額達到60億元，2020年屏東新廠營運至今，隨著疫情趨穩客戶陸續來台進行驗證程序並逐步完成，加上豪華新車市場銷售穩健、車廠新車款上線計畫推進，以目前客戶在手訂單與拉貨力道持續放大來看，為巧新今年獲利表現注入強勁的成長動能。
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