快訊

半導體風雲／埃米級爭戰開打 台積電如何靠獨門祕技繼續領先英特爾、三星

綠營突圍／綠委士氣大傷「學著當在野黨」 520後挖綠白合地道找出路

羅馬大師賽／約克維奇寫18年來最差戰績 曝被水瓶砸到後遺症

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巧新掛牌首日勁揚 盤中大漲逾20% 順利展開蜜月行情

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
巧新董事長黃聰榮。聯合報系資料照／邱馨儀攝影
巧新董事長黃聰榮。聯合報系資料照／邱馨儀攝影

汽車輪圈廠巧新（1563）13日掛牌轉上市，早盤最高一度拉升至89元，大漲超過20%，順利展開蜜月行情，若以承銷價70元計算，中籤者可得1.9萬元大紅包。

巧新初次上市公開申購於5月7日公開抽籤，公開申購期間為4月30日至05月03日止，配合股票上市前辦理公開申購4,050張，每股實際發行價格70元，此次公開申購共計吸引245,487筆，申購過程中凍結市場資金約172億元，中籤率僅1.64％。

巧新4月合併營收達6.2億元、年增率達10.81％，累計2024年1至4月合併營收25.75億元、年增率達9.55％；今年第1季合併營收19.54億元，稅後淨利2.49億元，年增89.69％，獲利已達成去年全年度的近41％，EPS 1.17元。

巧新為全球輪胎大廠，除雲林廠外，屏東新廠在訂單挹注下，去年第4季損益兩平，其中再生鋁熔煉廠不只挹注獲利，提高毛利率，並為碳權來臨前創造有利競爭條件，巧新正評估第二座鋁再生廠，最快第2季決策。

巧新的屏東新廠投資金額達到60億元，2020年屏東新廠營運至今，隨著疫情趨穩客戶陸續來台進行驗證程序並逐步完成，加上豪華新車市場銷售穩健、車廠新車款上線計畫推進，以目前客戶在手訂單與拉貨力道持續放大來看，為巧新今年獲利表現注入強勁的成長動能。

新車 營收

延伸閱讀

碳權違法交易 最重罰百萬

扣抵碳費指引 最快Q3出爐

屏東恆春半島洋蔥量大價跌 企業公益認購挺看天吃飯蔥農

屏東洋蔥豐收撞期中部 推企業認購目標80萬公斤

相關新聞

中信金（2891）股價飆還能買嗎？不敗教主揭：為何過去股利差為何堅持存它！

過去中信金（2891）被戲稱為「一塊金」，有常常有網友跟我說兆豐金（2886）跟玉山金（2884）比較好，問我為何一直存中信金？

航運激烈多空交戰 陽明於漲停價附近開開關關

陽明海運（2609）10日公布第一季財報，EPS達2.69元，已經賺贏去年全年EPS 1.37元，讓市場為之驚喜，另最新...

航空雙雄走勢不同調 長榮航盤中小跌 華航再攻高

4月為航空業淡季，但四大航空營收卻創下同期新高，華航（2610）4月營收連三月正成長達165.73億元，年增9.1%；長...

巧新掛牌首日勁揚 盤中大漲逾20% 順利展開蜜月行情

汽車輪圈廠巧新（1563）13日掛牌轉上市，早盤最高一度拉升至89元，大漲超過20%，順利展開蜜月行情，若以承銷價70元...

藥華藥 單季有機會轉盈

生醫族群目前首季尚未公布財報的公司中，法人分析，有幾家公司值得關注，首先是藥華藥（6446），今年第1季營收年增86%，...

中租 前四月每股賺4.82元

中租控股昨（10）日罕見同步公告4月營收與獲利，營收持續維持約8%左右的增長，累計前四月營收335.4億元，年增8.18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。