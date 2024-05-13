航運激烈多空交戰 陽明於漲停價附近開開關關

陽明海運（2609）10日公布第一季財報，EPS達2.69元，已經賺贏去年全年EPS 1.37元，讓市場為之驚喜，另最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數10日狂飆18%，來到2,305.79點，貨櫃海運出現搶艙潮，高價艙位已搶訂到下季，帶動貨櫃三雄股價大漲，陽明盤中雖一度漲停，但隨後漲停打開，成交量破25萬張，長榮（2603）、萬海（2615）也大漲。

貨櫃、散裝族群13日全面大漲，但股價也波動劇烈，陽明、萬海一度攻上漲停板，但隨後賣壓出籠，漲停打開，長榮再度重回200元，盤中漲幅逾5%，萬海漲幅近8%。

陽明上周五公布第一季財報，第1季合併營收438.01億元，稅後純益93.79億元，年增率達175.7%，跟上一季比轉虧為盈，EPS達2.69元。對於第二季整體市場看法，陽明表示，美國、印度及其他新興市場經濟復甦力道強勁，大陸經濟增速在財政刺激措施下，可望優於預期，加上通膨趨緩，各國央行可能降息，而地緣政治衝突升溫仍持續對全球經濟造成重大影響。

歐美經濟復甦太快，補庫存需求突然暴衝，貨櫃市場出現搶艙潮，貨攬業者指出，亞洲到北美、歐洲5月已全部滿艙，並出現「按天報價、加價搶艙、長約改簽」的狀況。報價從每周一次縮短成兩天報一次價格；另因6月以後的艙位嚴重不足，貨主想要搶艙，必須用「現貨價」上船，長約價形同失效；最後市場傳部分貨主已被通知今年才剛簽的合約要重新談。

除了歐美客戶補庫存需求提高，隨著大陸五一長假結束，大陸出口也再度出現搶櫃戲碼，業者指出，貨櫃漲價問題已蔓延擴大到第3季。

籌碼方面，上周五三大法人合計買超陽明81,772張，外資已連買六天約10萬張，投信連續買超11日，共計買超38,232張，自營商也連續四日買超，共買19,403張。 上周五三大法人買超萬海5,954張，長榮則獲三大法人共買超34,017張。