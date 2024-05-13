巧新每股70元掛牌上市 早盤勁揚19.6%
汽車鍛造輪圈廠巧新科技今天以每股新台幣70元轉上市掛牌，早盤最高83.7元，上漲約19.6%。巧新董事長黃聰榮預期，今年營運目標要較2023年成長兩位數百分比，未來朝向年營收10億美元目標前進。
巧新第1季毛利率26.66%，第1季稅後獲利2.49億元，較2023年同期1.31億元大幅年增近9成，第1季每股基本純益1.17元。
展望訂單能見度，巧新表示，目前在手客製化輪圈接案交貨合約看到2030年底。
法人預估，巧新今年鍛造輪圈出貨可年增13%達到80萬顆，營收可年成長雙位數百分比，今年毛利率目標回到25%至30%區間，巧新目標到2025年，營收目標達百億元。
從客戶端來看，巧新前5大客戶包括英國JLR、Lexus（TOYOTA）、保時捷、BMW及賓士（Mercedes-Benz），巧新鍛造鋁圈已交付32款電動車，61款開發中。
在電動車領域，巧新相關客戶包括賓利（Bentley）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）等豪華車款，也切入電動車跑車車款。法人指出，目前巧新電動車應用業績占比約10%，預期今年電動車應用業績比重提升至20%。
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