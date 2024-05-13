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中信金（2891）股價飆還能買嗎？不敗教主揭：為何過去股利差為何堅持存它！

聯合新聞網／ 陳重銘
中國信託金融園區。圖／中信金提供
中國信託金融園區。圖／中信金提供

過去中信金（2891）被戲稱為「一塊金」，有常常有網友跟我說兆豐金（2886）跟玉山金（2884）比較好，問我為何一直存中信金？

其實股利的來源是公司的獲利，所以不要只是看股利，股利會騙人的。

兆豐跟玉山的獲利都輸給中信，可是過去的股利價都贏中信，就是因為股利迷人。

兆豐的盈餘分配率超過8成，中信金則不到一半，所以兆豐的股利都比較多。但是你要去思考啊，中信為何賺得多卻配得少，因為想要把獲利拿去賺更多的錢啊，所以你看到稅後盈餘不斷的成長。

兆豐賺得少卻配得多，表示公司的成長性不高啊，不需要再拿錢去投資。所以過去的獲利都在250億元上下，沒成長性。去年是因為美國大幅升息而受惠，但是一但降息又打回原狀了。

玉山金因為一直配股票，但是會導致股本膨脹，EPS被稀釋後股價就動不了了。玉山的EPS一直往下，股價自然就不給力了。

統計今年前4月，中信賺了1.33元，兆豐是0.99元，玉山只有0.51元。

誰的股價被低估，哪檔被高估，數字上看得清清楚楚喔！

網友問中信股價上來了，還可以買嗎？可是股利也比去年增加8成了啊，用殖利率來看說不定比去年還要便宜喔！

一家公司的重點，在於獲利的成長性，目前中信金持續成長中。

股利會騙人，獲利成長才是重點。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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