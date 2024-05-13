藥華藥 單季有機會轉盈

生醫族群目前首季尚未公布財報的公司中，法人分析，有幾家公司值得關注，首先是藥華藥（6446），今年第1季營收年增86%，為生醫企業營收成長動能最強的公司，該公司日前法說會預告，今年公司將加強營業費用控管，帶動單季本業獲利轉正，成為外界指標觀察重點。

除了藥華藥之外，保瑞今年首季財報也尚未公布，保瑞去年受惠子公司安成藥業胃食道逆流產品Dexlansoprazole的帶動，第1季稅後淨利10.39億元，每股稅後純益（EPS）高達13.6元，基期相當高，今年獲利較去年衰退將是必然，但是能否超越去年第4季獲利表現則值得關注。

另外，由於保瑞今年4月1日正式接手美國子公司Upsher-Smith Laboratories（USL）之營運管理後，首次將USL旗下營收合併至保瑞集團，為保瑞進軍全球市場成功地奠定另一個成長基石。

保瑞日前公告4月合併營收達16.43億元，不僅較去年同期成長逾80%，亦較3月增加約118%，創下近14個月以來單月營收新高。