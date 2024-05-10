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六壽險前四月淨利 較去年同期暴增14倍

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

六大壽險獲利亮眼，今年前四月合計稅後純益突破千億元達1,013.4億元，較去年同期暴增14倍；單看今年4月，六大壽險合計賺進324.7億元，為去年8月以來的九個月新高。

壽險龍頭國泰人壽4月稅後純益104億元，前四月稅後純益351.4億元。國壽指出，4月實現部分國內外股票資本利得，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加上經常性收益挹注，獲利亮眼。

富邦人壽4月稅後純益90.9億元，年增76%，累計稅後純益265.2億元，年增114%，4月主要投資收益來源為利息收入、國內股票及基金資本利得。

南山人壽4月自結稅後純益60.7億元，累計稅後純益195.5億元。南山人壽保險本業表現穩健，受惠穩定的經常性收益及實現資本利得，同時新台幣兌美元續貶有助緩和避險成本壓力。

新光人壽4月稅後純益27.9億元，累計稅後純益32億元。新光金指出，新壽4月投資操作得宜，國內外股票實現資本利得近70億元。

台灣人壽4月因新台幣匯率貶值產生匯兌利益，且有股票處分利得挹注，單月稅後獲利22.2億元；累計稅後純益98.8億元。凱基人壽4月稅後獲利19億元，今年前四月稅後純益70.5億元。

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