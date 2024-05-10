壽險金控雙雄各賺逾130億 全體業者獲利539億元

富邦金控（2881）昨（10）日公布，今年4月大賺130.3億元，在富邦金與國泰金（2882）雙雄單月均賺破百億元推升下，整體金控4月稅後純益539.2億元，與2021年4月的歷來同期高點相差無幾，整體金控前四月累計獲利2,112億元，比去年同期大幅成長近九成，壽險雙雄獲利貢獻超過900億元。

今年來金控獲利全面成長，尤以擁有大型壽險的金控表現相對亮眼。其中，近兩月登上獲利王寶座的國泰金，前四月除了1月賺94億元之外，之後每月都賺破百億元，累計獲利年增近三倍。

富邦金也不遑多讓，1月獲利140億元後，4月再大賺130億元，累計獲利年增近一倍，中信金旗下台灣人壽、開發金旗下凱基人壽今年來獲利也都大幅成長，挹注金控獲利高成長。

上市金控4月獲利 圖／經濟日報提供

統計前四月累計獲利破百億元的金控有國泰、富邦、中信、兆豐、元大與開發金等六家，其中兆豐金微幅成長，其餘五家獲利增幅都相當可觀，年增率從近六成到近三倍不等，其中僅元大金以證券為主，另四家都有大型壽險子公司。

最晚公布4月獲利的富邦金，4月稅後純益130.3億元，比前月、去年同月均大增逾六成，今年前四月稅後純益434.1億元，年增99%，每股稅後純益（EPS）3.34元，緊咬國泰金前四月EPS 3.53元。

子公司台北富邦銀行及富邦證券，4月單月及累計前四月稅後純益皆創歷年同期新高。

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