陽明第1季單季賺贏去年 EPS 2.69元

陽明 （2609）昨（10）日董事會公布首季財報，合併營收438.01億元，年增18.5%，稅後純益93.79億元，年增175.7%，相較上一季虧轉盈，每股純益（EPS）2.69元，今年第1季已賺贏去年全年EPS的1.37元。

陽明Q1獲利概況 圖／經濟日報提供

紅海危機推升全球運價狂飆，陽明昨天股價亮燈漲停收盤來到60.6元，三大法人買超8.17萬張，累計近五日三大法人買超張數達14.5萬張。

此外，有航海王之稱的台驊昨天再度公告，2023年7月到2024年5月10日止買進陽明5,904張，每股平均價格48.88元，交易總金額2.88億元；截至目前為止，台驊持有陽明1.46萬張，持股金額8.86億元，持股比例0.42%。

陽明表示，分析首季貨櫃航運市場，供給面受紅海危機影響，船舶需繞行好望角，消化部分運力，需求面受惠主要經濟體製造業改善，客戶端存貨去化順利且農曆春節後貨量隨著大陸工廠復工回穩，首季營收與獲利表現亮麗。

法人分析，補庫存需求出籠，歐美兩線艙位吃緊，5月開始運價全面上漲，隨大陸五一長假復工，貨櫃需求出籠，歐洲線期貨連續兩天大漲11%及7%，預告6月全球貨櫃運價指數有望再漲一波，推估陽明第2季營收、獲利有望比第1季還好。

展望未來，陽明指出，世界主要智庫紛紛上修今年全球經濟成長率，美國經濟復甦力道強勁，大陸經濟增速在財政刺激措施下可望優於預期，多數經濟體通膨趨緩，各國央行可能降息以提振家庭購買力並刺激經濟成長，有利貨櫃後續走勢 。