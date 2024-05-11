長榮航Q1稅後純益達47億 每股純益0.87元

長榮航空（2618）昨（10）日公布第1季財報寫下同期新高，每股純益0.87元；長榮航空並看好長期航空市場需求，昨日董事會決議以19.52億美元，折算台幣約600餘億元，再向波音增購四架787-10客機，並於2029年開始引進。

長榮航空首季合併總營收519.15億元，較去年同期增加16.9%，稅後純益47.12億元，年增4.7%，每股純益0.87元。

長榮航空表示，第1季客運營收受惠2024年全球跨境旅遊及商業活動往來熱絡，旅客出行需求強勁，加上機位供不應求且同業復甦規模未達疫前水準，高載客率及高票價常態將繼續維持，客運運量年增27.1%；第1季為航空貨運淡季，營收101.12億元，年減3.2%。

長榮航空看好航空市場長期發展，為穩定增加運能、機隊汰舊換新且維持市場競爭力，昨日董事會決議再向波音公司增購四架787-10客機，並於2029年開始引進，屆時787機隊將達到30架，合計採購金額不超過19.52億美元；另再增購一具GEnx備份發動機，以滿足機隊發動機周轉需求，採購金額不高過3,683萬美元。

目前長榮航空已訂購44架客機，未來將陸續交付，包括二架波音787-10、九架波音787-9，以及18架空中巴士A350-1000、15架空中巴士A321neo。

另外，長榮航空公布前十大股東，老三張國政消失在前十大股東名單內，長榮國際（EIC）繼續啟動分家，昨天申讓賣出長榮航空5萬張。

業界解讀，這還是在提醒老三張國政要開始進場買股，以取得長榮航經營權。

根據長榮航空最新公布的前十大股東，長榮國際是第一大股東持有9%，長榮海運持有7.43%為第二大股東，已經由老大掌握的長榮鋼鐵是第四大股東持有3.63%，如果老三張國政都沒有買，未來長榮航空花落誰家就很值得玩味。