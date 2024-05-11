航空四雄業績4月高飛 寫下同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
4月步入航空淡月，四大航空營收卻意外繳出亮麗成績單，寫下同期新高。 圖／聯合報系資料照片
4月步入航空淡月，四大航空營收卻意外繳出亮麗成績單，寫下同期新高。 圖／聯合報系資料照片

4月步入航空淡月，四大航空營收卻意外繳出亮麗成績單，寫下同期新高。航空業者看好，今年航空市場再度出現客、貨需求雙好走勢，主要是全球航空公司陸續增班，今年因為成本墊高，很難有殺價情況發生。

統計華航（2610）4月合併營收連三月正成長達165.73億元；長榮航空合併營收178.7億元，年增17.4%；星宇航空總營收26.61億元、年增58%；台灣虎航營收13.27億元、年增率45.1%。

四大航空業4月營收表現 圖／經濟日報提供
四大航空業4月營收表現 圖／經濟日報提供

華航集團4月客運收入持續站穩百億，受惠客運運能逐步增加，市場需求依舊熱絡，使整體客運收入較去年同期成長，客運收入達105.55億元，年增12.0%。

此外，4月受惠跨境電子商務及全球AI議題發酵，帶動相關電商及半導體機台供貨持續增加，艙位需求強勁，貨運營收達為47.03億元，月增1.7%，貨收及單位收益均為今年以來最高。

長榮航第1季營收成長17%，目前看起來第2、3季機票訂位依舊較去年成長；跨境電商、AI伺服器需求急速增加，5月航空貨運市場更是超旺，甚至出現「惜售」，長榮航空4月交付第九架波音777全貨機投入運力，整體艙位增加，5月航空貨運表現相當可期。

星宇航空表示，台北–香港航線已進入籌備階段，藉由港澳航線相互搭配，完善亞太市場飛航網絡。

此外，星宇航空已於3月啟航台中出發至澳門、越南峴港及日本高松三條航線，載客人數優於預期；隨機隊穩定成長，星宇航空放大台北-大阪航線運能，自6月起台北-曼谷航線將穩定增至每日提供二班飛航服務。

台灣虎航去年同期因受各國外機場人力及設備不足影響，班次量少，惟隨營運陸續恢復，4月航班數較同期增加46%，且4月適逢春季出遊季節，平均載客率85%以上；第1季EPS 1.92元寫新高，隨4月營收繼續衝高，第2季營收、獲利有想像空間。

營收 長榮航空

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