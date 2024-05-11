中租 前四月每股賺4.82元

中租控股（5871）昨（10）日罕見同步公告4月營收與獲利，營收持續維持約8%左右的增長，累計前四月營收335.4億元，年增8.18%，穩健朝向全年營收突破千億規模邁進。獲利部分，4月單月合併稅後純益19.73億元，累計前四月稅後純益為77.88億元，年減約14%，累計每股稅後純益（EPS）為4.82元。

過去中租控股在每月10日公布營收，自結獲利則是要等到每月下旬才發布，昨天罕見同步公告，一方面考量下周一（13日）將舉行第1季法人說明會，因此揭露最新獲利概況，另方面則是被認為因中租控股近日連番遭外資砍殺狙擊，所以提早發布獲利，從獲利表現可以看出，雖然4月與累計獲利仍處於較去年同期衰退的狀況，但幅度已見縮減。

中租控股強調，今年因中國大陸財政返還的稅務利益迄今尚未入帳，以及信用減損損失金額較去年同期高，所以在稅務利益入帳時間差上衍生短暫因基期較高而獲利衰退擴大的狀況。分三大營運區塊來看，台灣、中國大陸及東協市場，累計前四月獲利則是分別較去年減少7%、27%及20%，三地的年減幅度都較前月縮小。

中租控股指出，4月自結合併營收為85.3億元，較前月合併營收略減少2.5%，主要因為4月計息天數減少，使得整體利息收入較前月下滑，比去年同月則是成長8%，累計前四月營收335.4億元，年增8%多。三大營運區塊別來看，台灣、中國大陸及東協市場累計營收分別成長11%、5%及5%，顯示業務增長動能延續。