世界健身第1季 每股稅後純益0.86元

國內連鎖健身房龍頭世界健身-KY（2762）昨（10）日舉行一年一度的春酒活動，董事長柯約翰宣布，今年世界健身除持續展店，預計再開出12家分店之外，第4季也將正式進軍網路零售電商平台，擴大營運規模。同時公布第1季財報，每股稅後純益0.86元。

世界健身公布第1季財報，合併營收23.35億元、年增5.7%，稅後純益0.94億元，每股稅後純益0.86元。而4月合併營收8.09億元、年增2.7%，創歷史新高；累計前四月合併營收31.45億元、年增4.9%，亦創同期新高。