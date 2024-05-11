華城第1季每股稅後純益2.29元 將蓋廠房

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華城（1519）昨（10）日公告第1季財報，稅後純益5.97億元，年增190.7%；每股稅後純益2.29元；4月營收14.66億元，年增35.2%；累計今年前四月營收45.03億元，年增71.57%，首季獲利、單月、前四月營收均創歷史同期新高。

華城昨日同步公告，董事會通過新建廠房計畫案，為因應營運需求及未來發展，預計在公司自地委建廠房投資案，投資金額8.8億元，資金來源為自有資金與融資借款。

華城去年以來獲利屢寫佳績，主要就是受惠外銷市場、台電強韌電網計畫及綠能產業興起，所帶動的電力設備需求，尤其華城是國內唯一可生產500kV大型變壓器的廠商，在外銷市場有所斬獲。

華城指出，今年外銷比重可以 從去年三成左右，擴大到四成以上。

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