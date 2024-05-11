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冠德第1季EPS1.39元 欣陸0.12元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

冠德（2520）、欣陸投控昨（10）日公告第1季財報，冠德稅後純益7.52億元，年增56.6％，每股稅後純益（EPS）1.39元。欣陸投控稅後純益0.97億元，年減54.8％、每股稅後純益0.12元。

冠德今年持續認列2023年下半年完工的「冠德安沐居」案，另新成屋還有「大直湛」及「冠德信義」等，等於賣一戶，就可認一戶。

冠德今年重頭大案為總銷130億元的三重太子汽車舊廠「冠德心天匯」，預計第2季起驗屋跟交屋作業。

欣陸投控指出，今年首季營收主要是受大陸建設新建案完工交屋金額較去年同期減少，抵銷環境工程及水資源處理事業營收成長54.3%之表現，毛利率較去年同期減少3.6個百分點。

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