龍德第1季每股純益2.37元 滿手訂單

龍德造船 （6753）昨（10）日公布第1季財報，受益完成學習曲線、毛利率轉佳下，單季交出稅後純益2.54億元，年增64.3%，每股純益為2.37元。而在公務船艦訂單滿握下，法人看好今明年營運成長表現。

法人表示，龍德造船在公務船舶工程進度推進，上一季營收為11.39億元，相較去年同期15.2億元，減少25.1%；不過，歷經學習曲線、毛利率轉佳下，毛利率由去年同期的16.08%攀升至32.17%，進而挹注整體獲利表現。

依該公司公布財報據，首季稅後純益為2.54億元，比去年同期的1.55億元，成長64.3%，每股純益達2.37元。龍德昨日上漲0.5元，收在120元。